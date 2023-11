Regionale Wirtschaft warnt: "Wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit"

Plus Schwabens IHK-Hauptgeschäftsführer Lucassen berichtet, dass Firmen bereits Investitionen ins Ausland umleiten. Für ihn ist das ein Alarmsignal für Deutschland.

Herr Lucassen, in Ihrem Büro befindet sich eine kleine israelische Fahne.

Marc Lucassen: Das ist ein Zeichen meiner Verbundenheit mit dem Land. Ich habe einige Jahre in Israel gelebt und gearbeitet, zunächst als Unternehmensberater, später als Geschäftsführer einer Schweizer Firma. Es gibt viele freundschaftliche und familiäre Verbindungen mit dem Land.