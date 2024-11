Lasst die Startups nicht abstürzen!

Es ist ein bedauernswertes Spektakel, dem die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Wochen beiwohnen konnte. Der Absturz eines Hoffnungsträgers. Das junge Münchner Unternehmen Lilium hat ein Kleinflugzeug entwickelt, das senkrecht startet, elektrisch betrieben wird, damit theoretisch klimafreundlich unterwegs wäre, und bis zu sechs Passagiere ans Ziel bringen kann. Rund tausend Mitarbeiter hat Lilium damit begeistert und nach eigenen Angaben über hundert feste Bestellungen eingeworben. Doch ob es jemals zur Auslieferung kommt, dahinter steht ein großes Fragezeichen. Lilium hat Insolvenz angemeldet. Der Fall ist ein Beispiel für ein großes Problem: Deutschland ist voll von Ideen, das Land wird immer besser darin, Startups bei ihren ersten Schritten zu unterstützen, es scheitert aber oftmals in der Phase, wenn es darum geht, die neuen Produkte in die Serienfertigung zu bringen.

Am Ende gab keiner Geld für Lilium

Sicher, der Lilium-Jet hat Schwachpunkte. Das Fluggerät ist lauter als gedacht, Zulassungen zu bekommen, ist nicht einfach. Die Serienfertigung zögerte sich immer mehr hinaus. Im Bereich der Lufttaxis ist das Unternehmen aber weit vorne dabei, mit dem früheren Airbus-Manager Klaus Roewe hatte man einen Profi an die Spitze geholt. Der Freistaat Bayern war bereit, Lilium mit einer 50-Millionen-Euro-Bürgschaft zu stützen – aber nur, wenn der Bund ebenfalls mit 50 Millionen Euro ins Risiko geht. In Berlin standen SPD und FDP dafür bereit, am Ende bremsten die Grünen – mit dem tragischen Effekt, dass am Ende keiner Geld gab.

Mit Tubesolar, Numbat und Quantron rutschen reihenweise Hoffnungsträger in die Krise

Lilium ist ein bekanntes Beispiel für Hoffnungsträger in der Krise, aber in Bayern kein Einzelfall. Das Startup Tubesolar hatte röhrenförmige, regendurchlässige Solarmodule entwickelt, um damit Felder zu überspannen. Mitten im Aufbau der Serienfertigung ging das Geld aus. Die Gründer von Numbat hatten eine Schnellladesäule auf den Markt gebracht, die dank Batterien auch bei schwachem Netz funktioniert. Nach ersten Projekten kam die Insolvenz. Und zuletzt blieb Quantron – ein Spezialist für Batterie- und Wasserstoff-Lkw – Löhne schuldig und schlitterte in die Pleite. Die Liste lässt sich fortsetzen.

Unzureichende Finanzierung in der Wachstumsphase

Natürlich können nicht alle Startups am Leben gehalten werden. Manchmal sind die Produkte technisch unausgereift, manchmal zu teuer, manchmal fehlt die Nachfrage, nicht jede Idee setzt sich am Markt durch. Häufig aber scheint das Problem darin zu bestehen, dass die jungen Unternehmen in der schwierigen und kapitalintensiven Phase des Beginns der Serienproduktion keine Finanzierung bekommen. Für Startups in der Wachstumsphase hat die Bundesregierung einen eigenen „Zukunftsfonds Deutschland“ eingerichtet. Er scheint nicht auszureichen. Gerade erneuerbare Energien, Klimaschutz und Mobilität sind aber die Technologien, in denen Deutschland in Zukunft auf den Weltmärkten punkten wollte.

Der deutsche Staat ist nicht geizig, wenn es um traditionelle Branchen geht. Galeria Karstadt Kaufhof ist in der Corona-Krise mit 680 Millionen Euro geholfen worden. Thyssenkrupp hat für die Produktion „grünen“ Stahls die Aussicht auf eine Milliardenhilfe, für die Ansiedlung von Chip-Fabriken war die Bundesregierung ebenfalls bereit, viel Geld zu geben. Für Startups ist es ungleich schwerer. Innovationen entstehen zwar auch in den großen Konzernen: Mit dem City-Airbus treibt der Riese Airbus ein Lufttaxi-Projekt voran, Daimler und MAN bauen Elektro-Lkw. Nur dauert dort häufig vieles länger.