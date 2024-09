Wie viel Leerstand ist zu viel – und wie sind die Zahlen in der Region?

Eigentlich wird Wohnraum in Deutschland dringend gesucht. Eigentlich fehlen, so sagt es das Verbändebündnis Wohnungsbau, 800.000 Wohnungen in Deutschland. Eigentlich. Dass der Wohnraum in erster Linie schlecht verteilt ist, zeigt eine andere Zahl aus der Zensus-Erhebung 2022: 1,9 Millionen Wohnungen standen zum Stichtag im Jahr 2022 leer. Das sind 4,3 Prozent aller Wohnungen in Deutschland.

