Luft- und Raumfahrt

06:16 Uhr

Wie viel Schub hat die Rocket Factory Augsburg?

So soll sie aussehen, die RFA ONE, der von der Rocket Factory Augsburg entwickelte Microlauncher.

Plus Das Raketen-Rennen unter den bayerischen Start-ups bleibt spannend. Die Rocket Factory Augsburg hat ein Zwischenziel erreicht, verschiebt das Erstflug-Datum aber erneut.

Von Stefan Küpper Artikel anhören Shape

Dass sich etwas tut bei der Rocket Factory (RFA), sieht man unter anderem daran, dass die großen Teile inzwischen alle in der Halle stehen. Und auch wenn die RFA One eine vergleichsweise kleine und der Geschäftsidee nach preiswerte Rakete ist, bleibt so ein "Microlauncher" immer noch ein beeindruckend wuchtiges Trumm – in etwa so groß wie ein Lastwagen, aber halt aerodynamischer. Und: Das Ding soll bald abheben können. Richtung Orbit, mit einem Satelliten Huckepack.

Einen entscheidenden nächsten Schritt hat das Augsburger Start-up Anfang des Monats getan, als die Oberstufe der Rakete über 280 Sekunden erfolgreich getestet wurde. Nach eigenen Angaben ist die Rocket Factory damit das erste private Unternehmen in Europa, das eine Stufe mit einem Triebwerk mit gestufter Verbrennung über die gesamte Dauer des Fluges erfolgreich gezündet hat. Weniger raketenwissenschaftlich ausgedrückt: Der Motor läuft lange genug, um die RFA One in den Weltraum zu bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen