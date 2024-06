Rüstungskonzern

Warum ein Mercedes-Top-Manager zu Renk nach Augsburg ging

Renk-COO Emmerich Schiller ist Mitglied der Geschäftsführung der Firma. Unser Bild zeigt den Manager in der Produktionshalle für Panzergetriebe am Standort Augsburg.

Plus Emmerich Schiller war für die Geländewagen der G-Klasse, die Tochter AMG und als Leiter der Produktion in Sindelfingen tätig. Jetzt hilft er dem Panzergetriebe-Hersteller.

Von Stefan Stahl

Emmerich Schiller ist einer der erfahrensten Produktions-Manager aus den Reihen der deutschen Autoindustrie. Der promovierte Wirtschaftsingenieur hat von 1998 an bis auf eineinhalb Jahre beim Befestigungs-Spezialisten Hilti in Kaufering ausschließlich für Mercedes gearbeitet – und das in führenden Funktionen. Mit 57 Jahren fängt das Berufsleben für ihn neu an: Wie einige andere Auto-Spezialisten wechselte er in die Rüstungsindustrie. Der aus dem baden-württembergischen Spaichingen stammende Fertigungs-Experte arbeitet seit Februar dieses Jahres für den Augsburger Panzer- und Marinegetriebe-Hersteller Renk, einem Unternehmen, das erfolgreich an die Börse gegangen ist und sich eines enormen Auftragssegens erfreut.

Schiller genießt bei Mercedes einen exzellenten Ruf

Was bringt einen Mercedes-Top-Mann, der für die noble Geländewagen-Sparte, die G-Klasse, zuständig war, dazu, einem mittelständischen Betrieb den Vorzug zu geben, der rund 70 Prozent des Umsatzes im militärischen Bereich erzielt? Schiller genießt schließlich bei Mercedes einen exzellenten Ruf und hätte dort sicher weiter aufsteigen können, zumal er immer wieder bewiesen hat, wie er komplizierte Produktionsprozesse steuern und das Fertigungs-Volumen erhöhen kann. So war der Manager einst auch für die Produktion hochmotorisierter und teurer AMG-Fahrzeuge tätig und leitete die Montage der E- und S-Klasse im Sindelfinger Vorzeigewerk, wo täglich gut 3000 Autos gebaut werden. Renk will nun in seinem Augsburger Werk die Fertigung von Panzergetrieben deutlich erhöhen. Absolute Zahlen nennt das Unternehmen nicht und teilt lediglich gegenüber unserer Redaktion mit: „Wir haben uns vorgenommen, die Ausbringung für Panzergetriebe in Augsburg in diesem Jahr um mindestens 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu steigern.“ Was reizt also einen Mann aus Reihen der Stuttgarter Luxus-Marke am bodenständigen Augsburger Maschinenbau?

