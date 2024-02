Ökofen baut die Heizungen von morgen

Von Michael Kerler - 11:51 Uhr

Das Unternehmen Ökofen hat Lösungen, wie sich Gas- und Ölkessel in großer Zahl ersetzen lassen. Es ist ein Pionier für Holzpellet-Heizungen. Ein Besuch in der Deutschland-Zentrale im Landkreis Augsburg.

Dichter Wald links und rechts, hohe Fichten, Laubbäume. Passender könnte der Weg zu einem der größten Hersteller von Holzpellet-Heizungen kaum sein. Den Hügel hinab fährt man durch den Naturpark Westliche Wälder nach Mickhausen, einen kleinen Ort mit rund 1300 Einwohnern im Kreis Augsburg. Gleich am Ortsanfang befindet sich die Deutschland-Zentrale des Unternehmens Ökofen. Wer sich nach der Debatte um das Heizungsgesetz von Robert Habeck gefragt hat, wie er künftig sein Eigenheim warm halten kann, könnte hier eine Antwort finden. "An der Pelletheizung geht die Innovation nicht vorbei", sagt Beate Schmidt-Menig, 54, eine der drei Geschäftsführer des Standorts mit seinen rund 100 Beschäftigten.

Eine Pelletheizung sieht von außen ähnlich aus wie eine Gas- oder Ölheizung. Ein eckiges Gerät, kühlschrankgroß. Der Brennstoff macht den Unterschied. Beate Schmidt-Menig klappt den Kessel auf, innen, in der Brennkammer, ist ein untertassengroßer Teller aus Stahl zu sehen; darauf verbrennen nicht Gas, nicht Öl, sondern Holzpellets. Hausbesitzer können die Pellets bei Energiehändlern kaufen, sie kommen per Silo-Lkw, werden in das Pelletlager geblasen und in den Kessel transportiert. Die Asche fällt in einen kleinen Behälter, der ein- bis zweimal im Jahr geleert werden muss. Pelletheizungen funktionieren mit Heizkörpern wie mit Fußbodenheizungen. Und das klimafreundlich. Davon ist man bei Ökofen überzeugt.

