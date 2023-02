Neuer Vertriebsleiter bei Ökofen in Mickhausen

Der 38-jährige Aaron Ehinger kommt von der Würth-Gruppe in die Stauden.

Aaron Ehinger leitet in Zukunft den Deutschland-Vertrieb von Ökofen. Er tritt damit die Nachfolge von Reinhard Britz an, der nach 14 Jahren Unternehmenszugehörigkeit in den Ruhestand geht.

Mit dem 38-jährigen Ehinger gewinnt das Unternehmen nach eigener Mitteilung einen ausgewiesenen Vertriebsspezialisten. Nach seinem Studium des "internationalen technischen Vertriebs" war er zwölf Jahre bei der Würth-Gruppe, Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial, tätig.

Ehinger wird in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung stehen und ein Vertriebsteam mit 18 Außendienstmitarbeitern leiten, die von sechs regionalen Vertriebscentern ergänzt werden. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Aaron Ehinger einen sehr erfahrenen und technisch versierten Vertriebsleiter für Deutschland gewinnen konnten", sagt Ökofen-Geschäftsführerin Beate Schmidt-Menig. (AZ)