Kroos, Obama und Gysi in Augsburg: Das war das Rocketeer Festival 2025

Spannende Innovationen, inspirierende Menschen, Lust auf Zukunft: Die Volontärinnen und Volontäre der Mediengruppe Pressedruck berichteten an dieser Stelle vom Rocketeer Festival, der Konferenz für digitale Innovationen und Zukunftstrends im Kongress am Park in Augsburg. Hier können Sie die Ereignisse des Tages im Ticker nachlesen. Dieser Blog ist Teil eines Mobile-Reporting-Seminars.

Speakerinnen und Speaker beim Rocketeer Festival 2025

Beim Rocketeer Festival, das von der Augsburger Allgemeinen veranstaltet wird, sind viele Speakerinnen und Speaker aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu Gast. Neben Astronautin Insa Thiele-Eich geben unter anderem Fußball-Experte und Pocaster Felix Kroos, Gründerin und CEO von No Cosmetics Carline R. Kroll und die Autorin Auma Obama Einblick in ihre Arbeit und ihre Visionen.

Eine Übersicht über alle Speakerinnen und Speaker beim Rocketeer Festival 2025 finden Sie hier.

Programm beim Rocketeer Festival 2025

Das Rocketeer Festival beginnt um 9 Uhr und endet mit der Aftershow-Party ab 18 Uhr. Auf mehreren Bühnen und an verschiedenen Orten im Kongress am Park gibt es Vorträge, Gespräche oder Workshops. Das vollständige Rocketeer-Programm finden Sie hier.

Auch unsere Redaktion ist vor Ort und berichtet über Innovationen in ihrer Arbeit. In der sogenannten „Innovation Kitchen“ spricht unsere stellvertretende Chefredakteurin Lena Jakat mit Expertinnen und Experten aus der Region über die Start-Up-Szene. Und bei unserem eigenen Stand geben wir Einblicke in investigativen Journalismus, Podcasts und KI. (AZ)