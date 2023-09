Warum klassische Stromkunden derzeit viel teurere Preise zahlen

Diese Umfrage ist so nicht zu beantworten.. geringe Stromkosten würde jeder nehmen aber auch Umweltverträglichkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit. Nur wenn wir das alles wollen.. müssen wir etwas bezahlen was sich keiner mehr leisten kann.

Man muss sich schon mal fragen warum bezahlen wir in Deutschland für alles so horrende Preise.. diese politischen Geld Entlastungsgeschenke sind unwürdig und machen immer mehr abhängig. Bestehende Altkunden zahlen 50 % mehr wie Neukunden, das ist doch schon wieder Betrug am treuen Kunden. Willkommensgeschenke die man den Altkunden nimmt um es den Neukunden zu geben.. Dieses Merit -Order Prinzip ist eine Verarsche per excellence, das günstigste ist nicht das billigste.. sondern eine Preisabsprache der Stromerzeuger... das ehemalige teuerste wird zum billigsten. Es ist wie bei denn Lebensmitteln in den Supermärkten.. Ich habe den Eindruck, dass die da OBEN tatsächlich denken dass die da UNTEN inzwischen so blöd sind, dass sie Geistig überhaut nicht mehr mit bekommen, was für einen Murks Sie machen, den sie inzwischen selber nicht mehr verstehen... aber so tun als ob sie es verstehen .. und diese teuren Nullnummern werden die dummen Bürger bezahlen.

Im Winter wird es dann wieder Aufwärmstuben geben.. bis die der Frierende erreicht, sich aufwärmt und wieder zurück fährt , um dann wieder frierend in seine kalte Wohnung zu kommen. Die wo sich das Ausdenken sind geistige Tiefflieger Genies.. !!!

Antworten Melden