Tierkolumne Am liebsten nur in Häppchen: So füttern Sie Ihre Katze richtig und gesund

Viele Besitzer informieren sich ausführlich darüber, was ihre Katze zu fressen bekommt - aber nur selten, wie sie gefüttert wird. Warum das aber genauso wichtig ist für die Gesundheit der Tiere, erklärt unsere Tierexpertin.