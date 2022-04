Tierwohl

06:15 Uhr

Das bedeutet das Kükentöten-Verbot für unsere Ostereier

Plus Seit Anfang des Jahres ist Kükentöten verboten. Was geschieht mit all den Küken, die seitdem weiterleben durften? Macht das neue Gesetz unsere Ostereier tierfreundlicher?

Von Victoria Schmitz

Dem Ei, das wir an Ostern gefärbt, im Garten versteckt, hart gekocht oder als Frühstücksei so lieben, sieht man es nicht an. Wäre daraus eine Henne geworden? Oder vielleicht doch ein Hahn? Sobald das Ei beim Osterbrunch im Becher sitzt, spielt das wohl auch keine Rolle mehr – wohl aber, wenn es nicht verkauft wird, sondern ausgebrütet werden soll. Denn bis Ende vergangenen Jahres entschied das Geschlecht des Kükens darüber, ob es künftig als Legehenne aufgezogen wird oder als männliches Eintagsküken getötet wird. Der Grund dafür: Hähne legen keine Eier, haben außerdem weniger Fleisch und gelten deshalb in Legehennenbetrieben als unwirtschaftlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

