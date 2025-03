Trump stärkt ausgerechnet den Eurofighter

Donald Trump ist der maximale Gegensatz zu Angela Merkel. Während die frühere deutsche Kanzlerin und Physikerin die Dinge mit Vorliebe vom Ende her gedacht hat und daraus die Maxime ihrer Politik ableitete, scheint dem US-Präsidenten das Ende egal zu sein. Hauptsache, er kann es in der Gegenwart scheppern lassen. Dabei bestraft sich der Amerikaner wie ein Masochist selbst und zieht dabei noch Unternehmen seines Landes in Mitleidenschaft.

Trump fügt der US-Rüstungsindustrie als mächtiger Exportbranche und Arbeitsplatz-Riese Schaden zu, indem er Kanada, aber auch Europa wie Feinde behandelt. Doch diese aus Sicht des Politikers neuen Gegner kauften reichlich Rüstungsgüter in den USA, gerne Kampfflugzeuge vom Typ F-35. Am Ende versuchen nun die Kanadier, weniger der Maschinen als ursprünglich verabredet zu bestellen. Wer geht schon gerne im Trump-Land auf Shopping-Tour, das den Nachbarn mit Zöllen traktieren will? Wer einem in die linke Hand beißt, dem hält man nicht die rechte hin. Auch europäische Länder wie Portugal, die ursprünglich F-35-Flieger kaufen wollten, sind auf dem Absprung.

Allem Anfang wohnt bei Trump ein Abgrund inne

Und Deutschland wird sicher nicht weitere der US-Kampfflugzeuge, sondern reichlich neue Eurofighter mit einem hohen Arbeitsanteil aus Deutschland kaufen. Trump entwickelt sich zum besten Werbeträger für den Eurofighter, nach der Devise: „Make Eurofighter great again“, kurz „Mega“. Er denkt mega kurzsichtig. Allem Anfang wohnt bei ihm ein Abgrund inne.