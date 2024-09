Volkswagen könnte laut Bericht bis zu 30.000 Jobs streichen

Es wäre ein Schock für die deutsche Automobilindustrie: Volkswagen will offenbar bis zu 30.000 Stellen streichen. Das berichtet das Manager Magazin am Donnerstag. Zudem wolle der Konzern auch seine Investitionen massiv kürzen.

Demnach könnten in Deutschland rund ein Viertel aller Beschäftigten bei Volkswagen von den Stellenstreichungen betroffen sein. Laut VW-Webseite beschäftigt das Unternehmen rund 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hierzulande, in dem Bericht ist von aktuell 130.000 die Rede.

Fehlende Verkäufe: VW will offenbar bis zu 30.000 Jobs streichen

Der Grund für den drohenden Stellenabbau könnten fehlende Verkaufszahlen sein. VW-Finanzchef Arno Antlitz hatte erst kürzlich bei einer Rede vor der Belegschaft davon gesprochen, dass „uns die Verkäufe von rund 500.000 Autos“ fehlten - die Verkäufe für rund zwei Werke. „Und das hat nichts mit unseren Produkten zu tun oder schlechter Leistung des Vertriebs. Der Markt ist schlicht nicht mehr da.“

Es solle eine Finanzlücke von fünf Milliarden Euro geben. Neben den Jobs könnte Volkswagen auch bei den Investitionen Geld einsparen. Laut dem Bericht sollen diese in der nächsten Mittelfristplanung um rund 20 Milliarden Euro gekürzt werden.

Volkswagen: Forschung und Entwicklung könnte von Stellenabbau betroffen sein

Bereits Anfang September hatte der Konzern in einer Mitteilung angekündigt, seinen Sparkurs verschärfen zu müssen. Der Betriebsrat hatte daraufhin Widerstand gegen den VW-Sparkurs angekündigt.

Den Konzern-Bereich der Forschung und Entwicklung könnte es besonders hart treffen. 4000 bis 6000 der insgesamt 13.000 Beschäftigten wären wahrscheinlich von dem Stellenabbau betroffen, heißt es in dem Magazin.

VW denkt erstmals seit 30 Jahren über betriebsbedingte Kündigungen nach

Die Autoindustrie in Deutschland steckt derzeit in der Krise. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten war bekannt geworden, dass VW erstmals seit 30 Jahren über betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen nachdenkt. Die deutschen Autobauer haben mit schwachen Verkaufszahlen sowie hohen Kosten etwa für den Umstieg auf Elektroantriebe zu kämpfen. Außerdem drängen neue Anbieter auf den europäischen Automarkt. Darunter leiden die Gewinne der Konzerne.

Bereits am Sonntag hatte Jens Spahn in der Neuen Osnabrücker Zeitung auch ehemaligen VW-Chefs eine Mitschuld an der Schwere der Krise gegeben. „Leider haben einige ehemalige VW-Lenker – womöglich als Ablenkung von ihrem Diesel-Skandal – plötzlich alles auf die Elektroauto-Karte gesetzt“, sagte der CDU-Fraktionsvize im Deutschen Bundestag damals. „Ich wage die These: Ohne den ein oder anderen früheren VW-Chef wäre Deutschlands Autoindustrie nicht in der Misere, in der sie gerade steckt“, wird Spahn in der Zeitung weiter zitiert.