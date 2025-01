Post streikt auch am Mittwoch – wo heute die Zustellung gefährdet ist

Seit dem frühen Dienstagmorgen bestreikt die Gewerkschaft Verdi die Zustellung der Deutschen Post. Denn zuletzt hatte es im Tarifkonflikt zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber keine Einigung gegeben.

Auch am heutigen Mittwoch warten viele Menschen vergeblich auf Briefe und Pakete. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post rief die Arbeitnehmervertretung den zweiten Tag in Folge Zusteller zu einem Warnstreik auf.

Warnstreik der Deutschen Post: Am Mittwoch sind ländliche Regionen betroffen

Allerdings wirkt sich der Post-Streik am Mittwoch an anderen Orten aus: Heute sind die ländlichen Regionen in den Bundesländern betroffen, darunter auch Bayern.

Stadtstaaten sind den Angaben von Verdi zufolge nicht betroffen. Beschäftigte in Großstädten und größeren Städten in allen Bundesländern waren am Tag zuvor zu vollschichtigen Warnstreiks aufgerufen. Ausfällen und Verzögerungen bei der Zustellung von Paketen und Briefen waren die Folge.

Auch Städte in Bayern waren vom Warnstreik am Dienstag betroffen: Wie Verdi Bayern informiert, handelte es sich um 2000 Beschäftigte etwa in Augsburg, Bayreuth, Ingolstadt, Regensburg, München, Nürnberg und Würzburg, die zum Streik aufgerufen sind. Laut Angaben des Bayerischen Rundfunks seien insgesamt 33 Städte im Freistaat betroffen.

Icon Vergrößern Demonstrierende stehen während einer Verdi-Großkundgebung zur Novelle des Postgesetzes vor dem Brandenburger Tor. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Demonstrierende stehen während einer Verdi-Großkundgebung zur Novelle des Postgesetzes vor dem Brandenburger Tor. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Archivbild)

Verdi-Forderungen: „Zweite Verhandlungsrunde brachte kaum Fortschritte“

„Die zweite Verhandlungsrunde brachte kaum Fortschritte. Die Arbeitgeber bezeichnen unsere Forderungen als nicht finanzierbar – eine für uns inakzeptable Haltung“, erklärt David Merck, Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Postdienste.

Verdi pocht auf ein Entgeltplus von sieben Prozent und zusätzliche Urlaubstage. Dass die Arbeitgeber diese Forderungen als nicht finanzierbar abgelehnt hätten, sei „nicht akzeptabel“, sagt Verdi-Vize Andrea Kocsis. „Nur mit deutlichen Lohnsteigerungen für die Beschäftigten lassen sich die noch immer hohen Lebenshaltungskosten bewältigen.“ Die Botschaft der Warnstreiks sei klar, sagte Kocsis. „Wir meinen es ernst, und wir sind bereit, für unsere Forderungen zu kämpfen.“

Sieben Prozent lineare Tarifsteigerung

12 Monate Laufzeit

Drei zusätzliche Urlaubstage für Beschäftigte

Ein weiterer Urlaubstag für Gewerkschafts-Mitglieder

Geringe Briefmengen sorgten für wenig Spielraum in den Verhandlungen

In den Tarifverhandlungen stellt die Post den Spielraum für Lohnerhöhungen als „sehr gering“ dar, weil die Briefmengen im Digitalzeitalter schrumpfen und der Investitionsbedarf groß sei. Zum Jahresbeginn hatte sich der Briefversand im Schnitt um 10,5 Prozent verteuert, das Porto für einen Standardbrief beträgt seither 95 Cent und nicht mehr 85 Cent. Die Portoerhöhung hatte die Bundesnetzagentur dem Unternehmen erlaubt. Aus Sicht der Firma war das zu wenig, sie hatte auf einen größeren Preisaufschlag gehofft.

Die Deutsche Post hat in ihrem Brief- und Paketgeschäft rund 170.000 Tarifbeschäftigte im Inland, sie gehört zum Logistikkonzern DHL. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. und 13. Februar angesetzt. (mit dpa)