Weltraum

15:20 Uhr

Rocket Factory oder Isar Aerospace: Wer gewinnt das Rennen in den Orbit?

In der Nordsee soll schon dieses Jahr ein schwimmender Weltraum-Bahnhof den Betrieb aufnehmen.

Plus Kleine und günstige Raketen werden immer gefragter, um Satelliten in den Orbit zu befördern. Ein Milliardenmarkt, in dem zwei bayerische Startups mitmischen wollen.

Von Stefan Küpper Artikel anhören Shape

Als Ende 2020 zwei bayerische Start-ups Schlagzeilen machten, weil sie ein sehr interessantes Produkt fabrizieren, war das Interesse groß. Raketen nämlich finden die meisten Menschen irgendwie faszinierend. Das ist auch gut zwei Jahre später noch so. Genau genommen ist die Spannung sogar noch etwas gestiegen. Denn Ende 2020 hieß es von den beiden jungen Unternehmen selbstbewusst: RFA One, die erste Rakete aus der Augsburger Rocket Factory, soll 2022 starten. Und Isar Aerospace wollte mit der Spectrum schon Ende 2021 hoch hinaus.

