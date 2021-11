Start-Ups

14:05 Uhr

Es wird voll im Orbit: Zwei bayerische Firmen liefern sich ein Rennen ins All

Plus Die Augsburger Rocket Factory und Isar Aerospace wollen 2022 mit kleinen Raketen ihren Kunden helfen, Satelliten in die Erdumlaufbahn zu befördern. Es fehlt ein Weltraumgesetz.

Von Stefan Küpper

Es ist dann nicht mehr so lange hin. Und das bayerische Rennen läuft. Bis Ende 2022 will die Rocket Factory Augsburg die allererste RFA One in den Orbit geschossen haben. Und auch Isar Aerospace, die Ottobrunner Konkurrenz, will in der zweiten Hälfte nächsten Jahres die erste Spectrum starten. Die New-Space-Firmen machen sich mit ihren Kleinraketen, die Satelliten transportieren sollen, daran, die Raumfahrt zu kommerzialisieren. Die Start-ups wollen schneller und billiger sein als der Rest. Zeit ist Geld? Das gilt für den boomenden Weltraummarkt von heute und morgen umso mehr.

