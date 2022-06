Wohlstand ist in Krisenzeiten nicht mehr selbstverständlich

Von Margit Hufnagel - vor 32 Min.

Uns geht es gut – unseren Kindern wird es noch besser gehen. Nun gerät diese Zuversicht ins Wanken. Was bedeutet das für unser Land?

Zumindest an wohlgemeinten Tipps, das ist vielleicht die gute Nachricht in diesen eher mittelprächtigen Zeiten, mangelt es nicht. „So sparen Sie beim Lebensmittel-Einkauf ohne zu verzichten“, titeln Ratgeber-Medien. Der Finanz-Tycoon Warren Buffet gibt Empfehlungen, wo sich trotz hoher Inflation noch Investitionen lohnen. Und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann verrät in einem Interview, wie er seinen Energieverbrauch drückt: Statt sich auf die voreingestellte Absenk-Automatik zu verlassen, dreht er jetzt abends die Heizung gleich ganz aus und ordert beim Handwerker eine Pellet-Anlage. Geldentwertung, Verzicht, Sparsamkeit, Mangel, Abstiegsängste – Worte, die wie aus dem irgendwie altertümlichen Lexikon einer längst vergangenen Epoche klingen, werden plötzlich wieder aktuell.

