Was bringt das Immobilienjahr 2024?

Plus Die Blase ist geplatzt, die Immobilienpreise erlebten im vergangenen Jahr einen Rutsch nach unten. Wie es in den kommenden Monaten mit Preisen, Zinsen und Mieten weitergeht.

Der Wunsch der Menschen nach einem Eigenheim ist trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage groß. Rund 76 Prozent der Bundesbürger hielten Haus- und Grundbesitz für die beste Geldanlage, berichtete im vergangenen Jahr die Landesbausparkasse LBS. Nach einem Jahrzehnt stark steigender Immobilienpreise, aber sehr günstiger Zinsen, hatte sich der Markt seit Mitte 2022 fundamental gewandelt: Die Preise für Häuser und Wohnungen gaben nach, die Zinsen stiegen rasant, die Bauwirtschaft rutschte in die Krise. Inzwischen sind manche Fachleute optimistischer, aber längst nicht in allen Bereichen. Ein Überblick, wie es in den kommenden Monaten weitergehen könnte.

Preise: Die Preise für Wohnimmobilien erlebten 2023 eine starke Korrektur nach unten. Im dritten Quartal 2023 seien sie um durchschnittlich 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gefallen, berichtete das Statistische Bundesamt im Dezember. Dies sei der stärkste Rückgang der Wohnimmobilienpreise gegenüber einem Vorjahresquartal seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Gesunken seien die Kosten für eine neue Immobilie sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum, für Ein- und Zweifamilienhäuser stärker als für Eigentumswohnungen.

