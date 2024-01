Landkreis Donau-Ries

Fallende Bauzinsen: Banken sehen wieder mehr Spielraum für Wohneigentum

Plus Baukredite werden im Kreis Donau-Ries wieder mit einer Drei vor dem Komma vergeben. Immer öfter entscheiden sich Bauherren auch für Hausbau-Alternativen.

Von Verena Wengert

Wer ein Eigenheim kaufen oder errichten will, haderte bis zuletzt mit Bauzinsen von deutlich über vier Prozent. Nun gibt es Hoffnung für all diejenigen, die ihr Vorhaben wegen einer Kombination aus hohen Preisen, hohen Zinsen und hoher energetischer Standards auf Eis gelegt haben. Auf dem deutschen Markt werden Baufinanzierungen wieder mit Zinsen unter vier Prozent vergeben. Bei einem Baukredit könnte damit der Kosten-Unterschied im fünfstelligen Bereich liegen. Was bringt das Jahr 2024 aus Sicht der Banken?

"Wir haben erfreulicherweise in den letzten Wochen festgestellt, dass die Zinsen am Markt wieder etwas zurückgehen und geben die niedrigen Konditionen selbstverständlich weiter", sagt Ulrike Schmid, stellvertretende Leiterin Immobilienfinanzierung bei der Sparkasse Dillingen-Nördlingen. Um wie viel Prozentpunkte es konkret gehe, ließe sich nur schwer sagen, da sich viele Komponenten auf den Zins auswirken würden. "Bei Finanzierungen mit einer Zinsbindung von zehn Jahren sind wir aber deutlich unter vier Prozent", sagt Schmid.

