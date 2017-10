2017-10-25 09:45:00.0

Augsburg/Hannover Poetry Slammerin Ezgi Zengin greift nach dem Titel

Bis Samstag, 28. Oktober, treffen sich bei den Deutschen Meisterschaften in Hannover die besten Poetry Slammer des Landes. Für Augsburg geht Studentin Ezgi Zengin an den Start.

Die 22-jährige Studentin Ezgi Zengin vertritt Augsburg seit Dienstag bei den deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam, die noch bis Samstag in Hannover stattfinden. Poeten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg treten gegeneinander im Einzel- und Teamwettbewerb an und wollen die Jury von sich überzeugen.

Die besteht aus willkürlich ausgewählten Zuschauern. Wer die zehn Vorrunden übersteht, misst sich in einem von drei Halbfinals und schließlich im Finale mit den besten deutschsprachigen Poetry Slammern. Einfach dürfte es für Ezgi nicht werden. Schließlich möchte der Bonner Philipp Scharrenberg (41) seinen Titel aus dem letzten Jahr verteidigen. Worum es in dem Text geht, mit dem Ezgi Zengin in Hannover antritt, will sie noch nicht verraten – es könnte aber nachdenklich werden. AZ