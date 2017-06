2017-06-02 11:51:36.0

Augsburger Panther AEV-Kader komplett: Matt White wird ein Panther

So früh wie wohl noch haben die Augsburger Panther ihren Kader für die nächste DEL-Spielzeit komplettiert. Mit der Verpflichtung von Angreifer Matt White vergibt der Verein die neunte und vorerst letzte Importlizenz für die Saison 17-18 und schließen damt ihre Personalplanungen damit ab. Das gab der Verein nun bekannt.

Im Nachwuchs stürmte Matt White erfolgreich für die Omaha Lancers in der USHL. Mit 169 Scorerpunkten in 179 Partien verbuchte der 177 cm große und 84 kg schwere Linksschütze zwischen 2007 und 2010 knapp einen Punkt pro Spiel. Von 2010 bis 2013 spielte White in der College-Liga NCAA für die University of Nebraska-Omaha. Mit 99 Punkten in 114 Einsätzen weist der US-Amerikaner einen nahezu identischen Punkteschnitt wie Drew LeBlanc auf.

2013 startete Matt White dann seine Profikarriere. Für Ontario Reign und die Manchester Monarchs absolvierte der Linksschütze 181 ECHL-Spiele (158 Punkte) und für die Milwaukee Admirals 131 AHL-Spiele (68 Punkte). Seine bis dato stärkste Saison war die abgelaufene: Mit 41 Punkten in 71 Hauptrundenspielen markierte Matt White seine punktbeste Spielzeit in der American Hockey League und spielte sich so in den Fokus europäischer Teams.

Und nun ist auch der letzte Neue fix: Matt White von den Milwaukee Admirals verstärkt unsere Offensive. Willkommen in der Fuggerstadt, Matt! +++ http://bit.ly/White_1718 +++ Posted by Augsburger Panther on Freitag, 2. Juni 2017

In der Saison 2014-15 absolvierte White bereits elf Spiele für Olimpija Ljubliana in der EBEL, ehe er nach Nordamerika zurückkehrte.

Coach Mike Stewart ist froh, dass sich Matt White für die Panther entschieden hat: „Ich hatte das Glück, Matt White in den vergangenen Jahren immer wieder scouten zu können. Wann immer ich ihn gesehen habe, ist er mir sehr positiv aufgefallen. Er kann auf allen Sturmpositionen spielen und in den Special Teams eingesetzt werden. Matt ist ein guter Skater und sehr sicher an der Scheibe. Er ist ein guter Passgeber, der aber auch selber den Abschluss sucht.“

Matt White sagte zur Vertragsunterzeichnung: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Augsburg. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht. Auch bei einigen Spielern habe ich mir Infos über die Panther geholt und nur Positives über den Club gehört. In der neuen Saison möchte ich nun meinen Teil dazu beitragen, dass unser Team erfolgreiches Eishockey spielt.“ AZ

