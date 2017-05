2017-05-16 12:28:44.0

Streaming-Dienst DAZN statt Free-TV: Hier könnte bald die Champions League laufen

Die Champions League wird wohl aus dem Free-TV verschwinden und zum Online-Dienst DAZN wandern. Wie er funktioniert, was er kostet, woher der Name kommt - und was man wissen muss. Von Florian Eisele

Was für Filme und Serien funktioniert, könnte auch im Bereich Sportübertragungen ein lukratives Geschäft werden: Und so will der Streamingdienst DAZN das Netflix des Sports sein. Foto: dpa