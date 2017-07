2017-07-07 14:44:39.0

FC Augsburg Wechselgerüchte um Stafylidis: Das sagt Manager Reuter dazu

Der Abwehrspieler soll das Interesse von mehreren italienischen Klubs geweckt haben. Der Verein hat aus einem anderen Grund Sorgen um den Kicker. Von Robert Götz

Der FC Augsburg macht sich derzeit Sorgen um Außenverteidiger Kosta Stafylidis. Der 23-Jährige war am Freitag nicht auf dem Trainingsplatz im Trainingslager in Mals (Südtirol). Aber nicht weil der Grieche schon auf dem Weg zu Inter Mailand ist, sondern wegen massiven Problemen an der Brustwirbelsäule.

Im Mannschaftshotel wird der Kicker deshalb von Physiotherapeut Markus Zayer behandelt. Dies erklärte Sportgeschäftsführer Stefan Reuter nach dem Vormittagstraining. „Stafylidis hat massive Rückenprobleme. Da wird sicher etwas verschoben sein“, sagt Reuter. Derzeit könne man ihn aber nicht behandeln. Reuter: „Man muss ihn erst einmal Ruhe geben und dann auflockern. Zur Zeit stemmt er sich aber so dagegen, dass man ihn gar nicht manipulieren kann.“ Eine frühe Rückkehr nach Augsburg steht derzeit aber nicht zur Debatte. Reuter hofft, dass Stafylidis Anfang der kommenden Woche wieder auf dem Trainingsplatz steht.

ANZEIGE

Reuter zu den Wechselgerüchten: "Es gibt Anfragen, aber nichts Konkretes"

Auf die Gerüchte um einen möglichen Stafylidis-Transfer wollte Reuter nicht eingehen. Er sagte nur allgemein: „Wir werden keine Spekulationen anheizen und auch nicht kommentieren. Es gibt hie und da mal lose Anfragen für Spieler, aber es liegt nichts Konkretes auf dem Tisch. Wenn ein Spieler sagt, es ist für ihn sehr interessant und lukrativ, dann müssen wir schauen, ob es auch für uns lukrativ ist.“

Lesen Sie auch:

Nach Gerüchten um Abschied von FC Augsburg: Bobadilla will nichts sagen

Tragischer Unfall erschwert Anreise des FC Augsburg