Die neue Affinger Schnellteststation eröffnet am Donnerstag

Die Affinger Schnellteststation steht und eröffnet am Donnerstag in der Mehrzweckhalle. Wann die Teststation geöffnet hat und wo es in Affing bereits weitere Testmöglichkeiten gibt.

Corona-Schnelltests bieten in Affing seit Wochen eine Zahnarztpraxis und eine Apotheke an. Nun hat auch die Gemeinde eine Schnellteststation eingerichtet. Sie wird diese Woche am Donnerstag in der Mehrzweckhalle an der Grundschule eröffnen. Bürgermeister Markus Winklhofer gab am Dienstag bekannt, dass die Station zunächst jede Woche am Donnerstag von 18.30 bis 20.30 Uhr geöffnet sein werde. Das Projekt läuft unter der Federführung der Feuerwehren. An jedem Donnerstagabend führen eine oder zwei Feuerwehren Regie.

Es gibt viele freiwillige Helfer für die Schnelltestation in Affing

Unterstützt werden die Mitglieder der Feuerwehren von zahlreichen freiwilligen Helfern. Sie kommen aus dem medizinischen Bereich, wie Winklhofer versichert. Er freut sich über die enorme Unterstützung. Bei einem Einweisungsabend am Montag seien über 50 Freiwillige anwesend gewesen. "Das hat mich positiv überrascht", so der Bürgermeister. Die beruflich vorgebildeten Helfer werden diejenigen sein, die die Tests an den Menschen vornehmen werden.

Angesichts der guten Resonanz potenzieller Helfer ist laut Winklhofer ein weiterer Öffnungstag denkbar, "wenn's gut läuft". Denn trotz der Lockerungen, die im Landkreis seit dem Montag gelten, würden Tests auch weiterhin gebraucht. "Die Leute wollen in den Biergarten oder mal einen Kurzausflug unternehmen", sagt Winklhofer. Es gebe genügend Gründe für einen Test.

Zahnarztpraxis Wieke in Affing erweitert ihr Schnelltestangebot

Die Affinger haben auch an anderen Wochentagen Gelegenheit zu Schnelltests. Die Schloss-Apotheke bietet sie seit einiger Zeit freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr an und denkt laut Winklhofer über eine Ausdehnung nach. Die Zahnarztpraxis von Dr. Stephanie Wieke erweitert ihr Testangebot. Bislang sind in der Praxis am Am Iglhof 8 montags, mittwochs und freitags von 7 bis 8 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 12 bis 13 Uhr möglich. Zusätzlich wird in der Praxis nun auch samstags von 14 bis 15 Uhr getestet.

