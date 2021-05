Affing-Gebenhofen

Die Alte Schule Gebenhofen bleibt ein Affinger Zankapfel

Plus Die Schäden an der Alten Schule in Gebenhofen werden immer größer. Im Haushalt sind nun 100.000 Euro für die Sanierung vorgesehen. Das gefällt nicht jedem.

Von Carmen Jung

Die Schäden an der Alten Schule in Gebenhofen werden immer sichtbarer. Jetzt muss etwas geschehen. Dieser Ansicht ist jedenfalls Affings Bauamtsleiter Ralf Scherbauer. "Wenn wir nichts tun, geht immer mehr kaputt. Wir können uns nicht wegducken", sagte er am Dienstag im Affinger Finanzausschuss. Gleichwohl bleiben Investitionen in das denkmalgeschützte Gebäude umstritten.

