Aichach

vor 49 Min.

Behördensatellit sorgt in Aichach für Ärger

Um eine vierte Etage will der Bauherr das Wohn- und Bürogebäude an der Bahnhofstraße in Aichach aufstocken. Der Stadtrat ist dagegen. In dem Gebäude will der Freistaat Bayern als Mieter einen sogenannten Behördensatelliten einrichten.

Plus Ein Bauherr des Wohn- und Bürohauses an der Bahnhofstraße will eine Etage draufsatteln. Das will der Aichacher Stadtrat verhindern. Die Bauaufsicht hat die Arbeiten gestoppt.

Von Claudia Bammer

Um den Mietvertrag zu unterschreiben, war der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker im Februar 2020 eigens nach Aichach gereist. Jetzt sorgt der sogenannte Behördensatellit, der an der Bahnhofstraße in Aichach entsteht, für reichlich Ärger, der auch noch Gerichte beschäftigen könnte. Der Grund: Der Bauherr des Wohn- und Bürogebäudes will noch eine vierte Etage draufsatteln. Das lehnt der Stadtrat aber mehrheitlich ab. Die Arbeiten für die Aufstockung hat die Bauaufsicht am Landratsamt Aichach-Friedberg jetzt aber untersagt, wie die Behörde auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.

