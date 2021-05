Aichach

Bauen bei der Stadtpfarrkirche: Was passt dorthin?

So wie auf dieser Visualisierung könnte das Grundstück an der Botengasse - links im Bild mit Mauer - mit einem zweiten Gebäude bebaut werden. Die stadtbildprägende Rotbuche bliebe so erhalten. Visualisierung: Büro Opla

Plus Mit einer Veränderungssperre hat der Aichacher Stadtrat ein zu massives Bauprojekt an der Botengasse ausgebremst. Jetzt geht es um die Frage, was dort erlaubt ist.

Von Claudia Bammer

Nachverdichtung ist zwar angesichts knapper Bauflächen grundsätzlich erwünscht. Einem zu massiven Bauvorhaben in einem sensiblen Umfeld hat der Aichacher Stadtrat allerdings mit einer Veränderungssperre einen Riegel vorgeschoben. Konkret ging es um ein Grundstück zwischen Botengasse, Bahnhofstraße und Prieferstraße, in Nachbarschaft zu den Baudenkmälern Stadtpfarrkirche und Pfarrhof. Was an Bebauung in dem Bereich möglich ist, soll nun ein Bebauungsplan regeln. Den Entwurf dafür stellte Werner Dehm vom Planungsbüro Opla am Dienstagabend im Bauausschuss vor.

