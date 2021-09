Aichach

vor 50 Min.

Das Kneipp-Becken in Aichach wird wieder fit gemacht

Das Kneipp-Becken in Aichach wird saniert.

Plus Der Bauausschuss Aichach ist sich über eine kleine Sanierung der Wassertretanlage am Heini-Baronner-Weg beim Griesbacherl einig. Was alles geplant ist.

Von Claudia Bammer

Fast schien sein Schicksal schon besiegelt: Das Kneipp-Becken am Heini-Baronner-Weg in Aichach ist marode. Eine umfangreiche Sanierung erschien dem Bauausschuss im Juni mit rund 128.000 Euro zu teuer. Nun soll das in den 1970er-Jahren gebaute Becken beim Griesbacherl deutlich günstiger wieder auf Vordermann gebracht werden. Einer kleinen Sanierungsvariante stimmte der Bauausschuss einstimmig zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen