Aichach

vor 31 Min.

Kneipp-Becken am Griesbacherl soll erhalten bleiben

Das Kneipp-Becken auf dem Freizeitgelände am Heini-Baronner-Weg ist in die Jahre gekommen und wird nur noch von einigen Insidern genutzt.

Plus Eine Sanierung des Beckens am Heini-Baronner-Weg in Aichach drohte an hohen Kosten zu scheitern. Jetzt könnte sich eine günstigere Lösung auftun.

Von Claudia Bammer

Das Kneipp-Becken am Heini-Baronner-Weg in Aichach ist nicht im besten Zustand. Gleichwohl hat es viele Anhänger. Das zeigten Leserbriefe, nachdem sich der Bauausschuss des Stadtrats gegen eine Sanierung entschieden hatte. In der Stadtratssitzung am Donnerstagabend bat nun Stadtrat Hermann Langer ( CSU) darum, im Kneipp-Jubiläumsjahr noch einmal darüber nachzudenken, das Becken mit seinem gesundheitlichen Mehrwert zu erhalten. Bei Bürgermeister Klaus Habermann stieß er damit auf offene Ohren. Die Verwaltung sei schon dabei, eine kostengünstigere Idee zu prüfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen