300 Ausbildungsstellen im Landkreis Aichach-Friedberg sind noch offen

Plus In Aichach-Friedberg verharrt die Arbeitslosenquote im August bei 2,6 Prozent. Während gut 300 Ausbildungsstellen noch offen sind, gibt es Dutzende unversorgte Bewerber.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Aichach-Friedberg lag im August bei 2,6 Prozent - das entspricht exakt dem Wert der beiden Vormonate. 2027 Menschen im Wittelsbacher Land hatten im August keinen Job. Das ist gut ein Prozent mehr als im Juli, aber elf Prozent weniger als im August vergangenen Jahres. Diese Zahlen gab die Agentur für Arbeit Augsburg am Dienstag bekannt - ebenso wie aktuelle Daten vom Ausbildungsstellenmarkt.