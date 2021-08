Aichach-Friedberg

Corona-Inzidenz steigt: "Diffuses" Infektionsgeschehen im Kreis

Plus Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg verdoppelt sich. Wie das Landratsamt die Entwicklung einschätzt und wie die Lage am Krankenhaus ist.

Von Max Kramer

Der Anstieg der Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg hat sich deutlich beschleunigt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 20,8 - und damit fast doppelt so hoch als am Vortag, an dem das RKI 11,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen registriert hatte. Worauf ist dieser Anstieg zurückzuführen?

