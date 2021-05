Zahlen rückläufig: Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg bleibt unter 50

Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg fällt weiter. Sie liegt am Donnerstag laut RKI bei 40,1. Wo der Landkreis damit im Vergleich steht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich am zweiten Tag in Folge unterhalb der 50er-Schwelle. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag 40,1 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Damit sind die Zahlen im Wittelsbacher Land weiter rückläufig: Am Mittwoch lag die Inzidenz noch bei 43,1, am Dienstag bei 57,9.

Corona-Inzidenz sinkt nicht nur im Landkreis Aichach-Friedberg

Auch außerhalb der Landkreis-Grenzen setzt sich der Trend sinkender Zahlen fort: Für Bayern meldet das RKI am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz 69, deutschlandweit liegt sie aktuell bei 68.

Vier Corona-Patienten am Krankenhaus Aichach

Am Aichacher Krankenhaus ist die Corona-Lage stabil. Wie schon am Vortag waren dort Donnerstagmorgen vier positiv Getestete in stationärer Behandlung. Drei Covid-Patienten lagen auf der Intensivstation, sie alle mussten beatmet werden.

Lesen Sie dazu auch: