Erstmals seit März: Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg fällt unter 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt zum ersten Mal seit zwei Monaten unter der 50-Marke. Damit reißt auch eine kuriose Serie.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg hat sich deutlich entspannt. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) über das Online-Dashboard meldet, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 43,1. Damit sinkt der Wert zum ersten Mal seit zwei Monaten unter die 50er-Schwelle: Am 18. März hatte das RKI 47 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen vermeldet.

Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt unter 50er-Marke

Durch diesen Rückgang reißt auch eine kuriose "Serie": Von Samstag bis einschließlich Dienstag war über das Dashboard jeweils die Inzidenz 57,9 gemeldet worden. Anders als zunächst vermutet, hatte es dabei keine Übermittlungsprobleme in der Meldekette zwischen Laboren, Gesundheitsamt, Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und RKI gegeben. In der "rückwirkenden" Statistik des RKI ergaben sich für die vier Tage jeweils leicht höhere Werte.

Noch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Corona-Regeln

Dass die Inzidenz nun unter 50 liegt, hat keine unmittelbare Auswirkungen auf die Corona-Regeln im Landkreis. Erst, wenn sich der Wert stabil infolge unter der Marke bewegt, treten in verschiedenen Bereichen Lockerungen in Kraft.

Auch außerhalb der Landkreis-Grenzen sind die Corona-Zahlen rückläufig. Für Bayern meldet das RKI am Mittwoch die Inzidenz 74, deutschlandweit liegt sie 73.

Corona-Lage am Krankenhaus Aichach ist stabil

Am Aichacher Krankenhaus ist die Corona-Situation weiterhin stabil. Am Mittwochmorgen waren dort vier positiv Getestete in stationärer Behandlung. Zwei Patienten liegen auf der Intensivstation, sie beide müssen beatmet werden.

