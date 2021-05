Aichach

vor 17 Min.

Stadträte wollen in Aichach online an Sitzungen teilnehmen

Sollen in Aichach Stadträte künftig von zu Hause aus an Sitzungen teilnehmen können statt im Sitzungssaal präsent zu sein? Solche Hybridsitzungen beantragen jetzt fünf junge Stadträte.

Stadträte in Aichach sollen künftig auch von zu Hause aus an Sitzungen teilnehmen können. Solche sogenannten Hybridsitzungen haben jetzt fünf Ratsmitglieder in einem Brief an Bürgermeister Klaus Habermann und Hauptamtsleiterin Aurelija Igel beantragt. Was sind die Gründe?

