Aichach

vor 49 Min.

Was auf dem Spitalgrundstück in Aichach entstehen kann

Ein Blick in den Spitalgarten zwischen Spital (links) und Martinstraße (rechts). Für das Grundstück wird ein städtebauliches Konzept entwickelt. Oben ist das Verwaltungsgebäude I am Tandlmarkt mit dem Eichenhain zu sehen. Das Rehmböck-Haus und das Verwaltungsgebäude II sind von Bäumen verdeckt.

Plus Das Konzept des Planers kommt im Aichacher Bauausschuss gut an. Das Spital könnte erweitert werden. Diskutiert wird wieder einmal über das Verwaltungsgebäude.

Von Claudia Bammer

In markanter Lage am östlichen Altstadteingang von Aichach tun sich Möglichkeiten für eine neue Gestaltung auf: In ein paar Jahren sollen das Rehmböck-Haus an der Ecke Martinstraße und Tandlmarkt und das benachbarte Verwaltungsgebäude II Platz machen für eine neue Bebauung. Gleichzeitig will das angrenzende Heilig-Geist-Spital, dem die Grundstücke gehören, erweitern. Was dort denkbar ist, hat Stadtplaner Werner Dehm vom Büro Opla untersucht. Die Machbarkeitsstudie war im Dezember 2019 schon einmal Thema im Aichacher Bauausschuss. Jetzt stellte er eine modifizierte Planung vor. Diese soll weiterverfolgt werden, war sich der Ausschuss einig.

