Kann der Aichacher Stadtrat bald während der Pandemie online tagen?

Bei Hybridsitzungen könnten einzelne Stadträte per Videoübertragung an Sitzungen teilnehmen, während die übrigen im Sitzungssaal anwesend sind. Ob das möglich sein soll, diskutiert derzeit der Aichacher Stadtrat.

Von Claudia Bammer

Statt in den Sitzungssaal zu gehen, einfach daheim oder an einem anderen Ort den Laptop aufklappen: Das soll für Aichacher Stadträte möglich sein. Fünf Ratsmitglieder haben beantragt, sogenannte Hybridsitzungen zuzulassen, bei denen ein Teil der Stadträte anwesend ist und andere übers Internet teilnehmen. In der jüngsten Stadtratssitzung gab Hauptamtsleiterin Aurelija Igel einen Überblick, was dabei zu beachten ist. Klar wurde: Schnell umsetzbar ist das Anliegen nicht.

