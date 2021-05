Aichach

vor 32 Min.

Weitere 38 Wohnungen entstehen im Wohnpark in der Sudetenstraße

So soll das erste Gebäude im Wohnpark Sudetenstraße aussehen, das Anfang 2022 bezugsfertig sein soll. Im Bauausschuss ging es jetzt bereits um das dritte Gebäude.

Plus Nach und nach wächst der Wohnpark Sudetenstraße in Aichach. Das erste Gebäude ist noch im Bau, jetzt ist das dritte beantragt. Auch andernorts wird kräftig gebaut.

Von Claudia Bammer

Der Wohnpark Sudetenstraße wächst. In insgesamt vier Gebäuden zwischen der Sudetenstraße, dem St.-Helena-Weg und dem Einkaufsmarkt Hit an der Franz-Beck-Straße entstehen bekanntlich insgesamt fast 130 Wohnungen. Das erste Gebäude, in dem auch Gewerbeflächen vorgesehen sind, ist derzeit im Bau. Es soll Anfang 2022 bezugsfertig sein. Im November 2020 lag im Aichacher Bauausschuss der Bauantrag für das zweite Gebäude vor, jetzt ist der Bauantrag für das dritte Haus gestellt.

Themen folgen