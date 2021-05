Aindling

vor 18 Min.

Unfall in Aindling: Zwei Autofahrer müssen ins Krankenhaus

Ein Autofahrer krachte in Aindling frontal in den Wagen einer Frau. Die beiden wurden leichtverletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall in Aindling ist ein Autofahrer frontal in einen anderen Wagen gekracht. Beide Fahrer wurden in eine Klinik gebracht. Es entstand ein hoher Schaden.

Themen folgen