Corona: Kind der Realschule Bergen ist positiv getestet

Das Kind einer fünften Klasse der Realschule Affing-Bergen ist positiv auf Corona getestet worden. Das Gesundheitsamt testet nun Mitschüler und Lehrer. Sie sind in Quarantäne.

Von Carmen Jung

An der Realschule im Affinger Ortsteil Bergen wurde bei einem Kind einer fünften Klasse am Mittwoch eine Covid-19-Infektion festgestellt. Es kommt nicht aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Das teilt das Landratsamt mit.

Mitschüler und Lehrer der Realschule Bergen sind in Quarantäne

Zwölf der Mitschüler aus der betroffenen Klasse und zwei der Lehrkräfte stammen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Als Kontaktpersonen hat das Gesundheitsamt in Aichach für diese Quarantäne angeordnet. Sie werden unmittelbar vom Gesundheitsamt getestet. Für die zwölf anderen Klassenkameraden und zwei weitere Lehrkräfte übernehmen die dortigen Gesundheitsämter die weiteren Maßnahmen.

Noch am Mittwochabend werden die Eltern der Kontaktpersonen-Kinder aus der betroffenen Klasse von Schule und Gesundheitsamt zu einem Elternabend eingeladen. Dort werden sie über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informiert. Das Vorgehen des Gesundheitsamtes entspricht dem, das sich bei den vorhergehenden Fällen an den Grundschulen in Aindling und in Mering-Ambérieu bewährt hatte.

Weil es dazu einzelne Anfragen gab, erklärt das Gesundheitsamt: Eine Zusammenkunft der Eltern der Mitschüler ist infektiologisch absolut unbedenklich.

