vor 51 Min.

Corona-Infektion an der Grundschule Ambérieustraße in Mering

An der Amberieuschule in Mering wurde ein Kind positiv auf Corona getestet

An einer Meringer Grundschule gibt es einen Corona-Fall. Eine ganze Klasse mit 20 Schülern und weitere Kontaktpersonen sind jetzt in Quarantäne. Was jetzt folgt.

An der Grundschule Ambérieustraße in Mering wurde ein Kind einer vierten Klasse positiv auf das Coronavirus getestet. Dies teilt das Landratsamt mit. Die ganze Klasse mit 20 Schülern ist in Quarantäne. Auch für eine Lehrkraft der Klasse hat das Gesundheitsamt in Aichach Kontaktpersonen-Quarantäne angeordnet.

Corona-Fall in Mering: Kind besucht auch den Kinderhort

Das Kind besucht zudem einen Kinderhort in Mering, hier sind zwei Kinder als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Am Freitagmittag wurde dem Gesundheitsamt das positive Testergebnis gemeldet. Die erste Testung der Kontaktpersonen fand bereits am Samstagvormittag statt, die zweite folgt voraussichtlich am Dienstag.

Eltern werden am Montagabend informiert

Am Montagabend sind die Eltern der Kinder aus der betroffenen Klasse von Schule und Gesundheitsamt zu einem Elternabend eingeladen, werden dort über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informiert.

An der Grundschule in Aindling brachte die erste Testung ausschließlich negative Ergebnisse. Schüler und Lehrkraft sind weiterhin in Quarantäne. (gth)

