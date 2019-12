Mühlhausen: Kostet die Umfahrung 20 Millionen Euro?

Plus Jetzt liegt eine Kostenschätzung für die Westumfahrung von Mühlhausen vor. Der Bau allein kommt auf rund 14 Millionen Euro. Das ist noch nicht alles

Es ist noch ein weiter Weg, bis die geplante Westumfahrung von Mühlhausen genehmigt ist. Denn es gibt zahlreiche Einwände und Stellungnahmen zu dem in der Gemeinde Affing umstrittenen Straßenbauprojekt. Es sind über 100 an der Zahl und sie füllen zweieinhalb Aktenordner. Das bedeutet nicht nur, dass sich das Planfeststellungsverfahren weiter in die Länge zieht, sondern auch, dass sich die Kosten voraussichtlich noch weiter erhöhen werden.

2011 wird die Westumfahrung auf 6,5 Millionen Euro geschätzt

2011 war die Rede von 6,5 Millionen Euro, die die 4,3 Meter lange Trasse im Westen von Mühlhausen kosten sollte. Diese Zahl ist längst überholt. Inzwischen liegt eine neue Kostenberechnung vor, wie sie im Affinger Gemeinderat immer wieder gefordert worden war. Bürgermeister Markus Winklhofer präsentierte sie dem Gremium in der Sitzung am Dienstag. Das Ingenieurbüro Sweco aus Augsburg hat mittlerweile rund 14 Millionen Euro reine Baukosten errechnet. Dazu kommen weitere zwei Millionen Euro für den Grunderwerb. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich damit auf rund 15,8 Millionen Euro (siehe unten).

Die Affinger Verwaltung rechnet mit noch mehr Geld

Doch das wird nicht reichen. Davon geht jedenfalls die Affinger Gemeindeverwaltung aus. Verwaltungschef Tilo Leister erklärte vor dem Gemeinderat: „Wir rechnen intern mit 20 Millionen Euro.“ Denn: Bis dato ist völlig unklar, wann mit dem Projekt gestartet werden kann und je länger es dauert, um so höher werden die Preise. Die Baukosten muss Affing nicht selbst aufbringen – allerdings vorfinanzieren. Die Westumfahrung läuft unter kommunaler Sonderbaulast. Mit dieser Entscheidung wollte die Gemeinde das Projekt beschleunigen. Den Hauptanteil muss der Freistaat als Träger der Staatsstraße finanzieren. Der Anteil der Gemeinde beläuft sich laut Leister auf vier Millionen Euro.

Es gibt über 100 Stellungnahmen zur Westumfahrung

Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren, also das Genehmigungsverfahren durch die Regierung von Schwaben. Zuletzt fand die öffentliche Auslegung statt. Bis zum Stichtag am 5. Dezember gingen über 40 Stellungnahmen und Einwände ein. Das macht mit den rund 60 aus dem ersten Verfahren von 2012, das später vorübergehend auf Eis gelegt wurde, insgesamt über 100. Diese mündliche Mitteilung hat Bürgermeister Winklhofer von der Regierung von Schwaben erhalten. Gesichtet und ausgewertet ist der Rücklauf aus der Auslegung in Affing, bei der Stadt Augsburg und online über die Homepage der Regierung im Moment noch nicht.

Angesichts der Anzahl liege es auf der Hand, dass ein Erörterungstermin für die Einwendungen nicht mehr im ersten Quartal 2020 stattfinden könne, sagte Winklhofer im Affinger Gemeinderat. Als nächstes wird das Bündel an den Rechtsanwalt der Gemeinde Affing und an die Fachplaner weitergereicht. Im Januar sind Abstimmungsgespräche über den weiteren Zeitablauf geplant, kündigte Winklhofer an.

Auch die Menschen in Affing hoffen auf die Westumfahrung

Erst wenn jede der über 100 Stellungnahmen geprüft und abgewogen und bei Bedarf auch Änderungen in die Pläne eingearbeitet worden sind, genehmigt die Regierung von Schwaben das Straßenbauprojekt, auf das zahlreiche Menschen in Mühlhausen mit Sehnsucht warten. Nicht nur dort, sondern auch in Bergen, Affing oder Aulzhausen. Auch diese Ortsteile erhoffen sich Vorteile von der Westumfahrung. Denn von ihr hängt die ebenfalls geplante Nordumfahrung für Affing ab. Laut Bürgermeister Winklhofer hat das Staatliche Bauamt jüngst erneut bekräftigt, dass die Planung der Nordroute erst wieder aufgenommen wird, wenn Rechtssicherheit für die Westumfahrung besteht. Und das kann noch eine ganze Weile dauern.

Denn bekanntlich hat dieses Projekt zahlreiche Gegner, weshalb die Gemeinde Affing damit rechnet, dass gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt wird, sobald ihn die Regierung gefasst hat.

Die aktuelle Kostenschätzung für die Westumfahrung

Gesamtkosten 15,7 Millionen Euro

Grunderwerb 2,2 Millionen Euro

Reine Baukosten 13,77 Millionen Euro

- davon 1,6 Millionen Euro für die Bodenbewegung

- davon 1,8 Millionen Euro für Brücken (Überführungen für zwei Feldwege und den Hörgelaugraben)

- davon 1,3 Millionen Euro Landschaftsbau

Quelle: Ingenieurbüro Sweco