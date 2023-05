Affing

Container-Streit um Grundschule ist beigelegt: Jetzt geht's viel billiger

Auf dem Hartplatz an der Affinger Grundschule werden bald Klassen in Containern unterrichtet. Architekt Alen Jasarevic (links) und Schulleiter Karsten Weigl begutachten das Terrain.

Plus Während der Erweiterung der Affinger Grundschule werden Klassen in Container ausgelagert. Der Preis von 1,3 Millionen Euro sorgt für Protest. Nun gibt es eine Lösung.

Von Carmen Jung

An die 13 Millionen Euro kostet es, die Affinger Grundschule zu sanieren und zu erweitern. Auf diesen dicken Brocken noch einmal 1,3 Millionen Euro drauflegen, damit alle Klassen während der Bauzeit in Containern unterrichtet werden können? Dieser Vorschlag von Verwaltung und Architekturbüro hatte im Affinger Gemeinderat zuletzt heftige Kritik ausgelöst. Am Mittwoch konnten beide Seiten den "Container-Streit" nun beilegen.

Der Gemeinderat hatte im März regelrecht protestiert, als er sich mit einem zweistöckigen Schulprovisorium für alle Klassen konfrontiert sah. Genauso wenig Gefallen fand im April eine "abgespeckte" Version für acht Klassen, die noch auf eine knappe Million Euro gekommen wäre. Der Architekt erhielt deshalb die Aufgabe, eine "Minimalvariante", wie er sie nannte, zu finden. Zwei Vorschläge brachte er dem Gemeinderat mit. Von einem zweigeschossigen Containerbau, der "empfindlich teurer" sei, rückte der Architekt ab.

