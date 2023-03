Container als Schulersatz stoßen im Affinger Gemeinderat auf Kritik

Plus Für eineinhalb Jahre wird die Affinger Grundschule zur Baustelle. Deshalb sollen alle Klassen in Containern unterrichtet werden. Doch das kostet viel Geld.

Sanierung und Erweiterung der Affinger Grundschule werden ein Großprojekt. Das Gebäude wird aufgestockt, der Bestand völlig umgekrempelt und die Technik erneuert. Außerdem wird angebaut. Einen Unterricht in der Schule kann sich Bauamtsleiter Ralf Scherbauer in der Bauphase deshalb nicht vorstellen. Er geht davon aus: "Das wird eine Katastrophe."

Scherbauer hält deshalb ein Provisorium für nötig. Er schlägt eine zweistöckige Anlage mit 76 Containern auf dem Hartplatz neben der Mehrzweckhalle vor, in der alle Klassen für die rund eineinhalb Jahre Bauzeit unterrichtet werden sollen. Das Architekturbüro Jasarevic kalkuliert allerdings mit über 1,3 Millionen Euro für die Mietcontainer, wobei der Markt derzeit laut Scherbauer durch ständige Kostenkorrekturen nach oben und unten auffällt.

Das Grundschulprojekt wird auf rund 13 Millionen Euro geschätzt

Das Großprojekt Schule war im Gemeinderat nicht aus inhaltlichen, sondern aus finanziellen Gründen umstritten. Dass nun zu den zuletzt schon auf rund 13 Millionen Euro geschätzten Gesamtkosten noch ein großer Betrag kommen soll, sorgte deshalb im Gremium für Aufregung. Bis dahin war der Gemeinderat davon ausgegangen, dass zwar vorübergehend ein paar Klassen in Container ausgelagert werden müssen. Der Architekt hatte dafür aber nur 180.000 Euro angesetzt. Die Überraschung war deshalb groß. Es kam Kritik am Planer und an der Gemeindeverwaltung auf.

Diese Ansicht zeigt den geplanten Anbau an die Affinger Grundschule auf den jetzigen Lehrerparkplätzen. Zum Affinger Bach hin sind großflächige Fensterelemente geplant. Foto: Visualisierung Jasarevic Architekten

Georg Engelhard kritisierte den neuen Vorschlag "ganz heftig". Gerhard Faltermeier bekannte, beim Studium der Unterlagen habe sich ihm "schier der Magen umgedreht". Ihm werde mit Blick auf die Finanzen angst und bange. Scherbauer sagte dazu: "Das ist meine Verantwortung." Er verstehe die Empörung, halte einen Unterricht bei laufenden Bauarbeiten aber nicht für machbar.

Schulleiterin Schmid-Mägele hält die Baustelle für zumutbar

Christine Schmid-Mägele, selbst Leiterin eines Gymnasiums, sprach von einem Luxusproblem. Natürlich stehe die Schule vor einer herausfordernden Zeit, doch die Mittelschule Aindling bewältige Umbau und Erweiterung auch ohne Provisorium. Es gehe um einen begrenzten Zeitraum "und so muss man es allen Beteiligten vermitteln".

Der Gemeinderat vertagte schließlich die Entscheidung über das temporäre Schulgebäude. Mit Planer und Schulleiter will er in der nächsten Sitzung beraten, ob es Alternativen gibt und etwa die Mehrzweckhalle oder die Mittagsbetreuung genutzt werden könnten.

Jutta Hahn möchte am liebsten die Affinger Bürger zur Grundschule befragen

Jutta Hahn hatte sich zuvor in ihren Befürchtungen bestätigt gefühlt. Sie hatte stets für ein neues Einzelgebäude plädiert und vehement gegen das große Schulprojekt argumentiert. Nun sah sie die Gemeinde auf 20 Millionen Euro Ausgaben zusteuern, während ein einzelner Neubau ihrer Ansicht nach nur sechs Millionen Euro kosten würde. Bauamtsleiter Ralf Scherbauer hatte im Herbst 2022 von 7,5 Millionen Euro gesprochen. Hahn stellte fest: "Ich würde einfach den Bürger entscheiden lassen."

Für den Bürgermeister malte sie mit dieser Aussage ein Schreckgespenst an die Wand. Das wäre "das Fatalste, was wir machen können", sagte Markus Winklhofer. Die Gemeinde verliere Zeit und müsse das Geld für die bisherige Planung komplett in den Wind schreiben. Er könne nur davor warnen, den eingeschlagenen Weg zu verlassen.