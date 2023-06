Affing-Gebenhofen

06:30 Uhr

Das erste "Gemhofa Bierzelt" ist ein voller Erfolg

Das "Gemhofa Bierzelt" ist zu Ende: Das Festzelt war am Sonntagmittag gut gefüllt.

Plus Die DJK Gebenhofen-Anwalting erntet viel Anerkennung dafür, die Tradition des Festes nach Corona fortzuführen. Am Donnerstag muss Bier nachgeordert werden.

Von Christine Schmid-Mägele

Schon der Auftakt am Mittwochabend war ein voller Erfolg, am Sonntag ist das "Gemhofa Bierzelt" im Affinger Ortsteil Gebenhofen zu Ende gegangen. Der Tenor der Reden ging in die gleiche Richtung: Pfarrer Max Bauer, Zweite Bürgermeisterin Christine Schmid-Mägele und Federico Freiherr von Beck-Peccoz betonten ihre Hochachtung vor der DJK Gebenhofen-Anwalting, nach der coronabedingten Pause die Tradition des Zeltbetriebs mit sportlichen Ereignissen wieder aufleben zu lassen.

Dass den Gästen aus Nah und Fern diese Tradition, das Zusammenkommen und miteinander ratschen und feiern wichtig ist, zeigte allein schon die Tatsache, dass am Donnerstag bei der Brauerei Kühbach noch nachgeordert werden musste.

