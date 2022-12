Affing/Haunswies

Drei Tote bei zwei Unfällen: Stimmt etwas nicht mit der AIC4 bei Affing?

Das Kreuz erinnert an den Unfalltod eines 27-Jährigen am 9. November bei Affing (Blick Richtung Haunswies). Das Kreuz im Hintergrund steht für den tödlichen Unfall im Oktober 2021.

Plus Im November kommt ein 27-Jähriger zwischen Haunswies und Affing ums Leben. Ein Jahr zuvor gibt es dort zwei Todesopfer. Die Behörden ziehen Konsequenzen.

Die Parallelität der Ereignisse ist frappierend. Innerhalb von gut zwölf Monaten ereignen sich an nahezu exakt der gleichen Stelle zwei schwere Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt drei Menschen sterben. Seit dem Unfalltod eines 27-Jährigen am 9. November zwischen Haunswies und Affing beschäftigen sich viele mit der Frage nach dem Warum. Gibt es womöglich ein Problem mit der Kreisstraße AIC4 an dieser Stelle, wo Überholverbot herrscht, aber kein Tempolimit?

