Affing

vor 18 Min.

Tödlicher Unfall bei Affing weckt Erinnerungen an Unfall an gleicher Stelle

Plus Der Unfall am Mittwoch, bei dem ein 27-jähriger Mann gestorben ist, passiert dort, wo sich vor einem Jahr ebenfalls eine tödliche Kollision ereignet hat.

Von Carmen Jung, Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Am Tag nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen Haunswies und Affing, bei dem ein 27-jähriger Mann aus dem Raum Gersthofen gestorben ist, steht die Frage nach der Ursache im Vordergrund. Zugleich werden Erinnerungen wach an einen tragischen Verkehrsunfall, der sich vor einem guten Jahr ereignet hat - an der gleichen Stelle. Auch hier ist die Frage nach der Ursache bislang nicht abschließend geklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen