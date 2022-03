Aichach-Friedberg

06:30 Uhr

Unaufmerksame Autofahrer in Aichach-Friedberg verursachen vermehrt Unfälle

Plus Dort, wo sich Unfälle häufen, ist oft nicht die Infrastruktur die Ursache, sondern abgelenkte Verkehrsteilnehmer. An einer Kreuzung sorgt ein Blitzer für Auffahrunfälle.

Von Marina Wagenpfeil

Der Verkehr fließt zäh. Nur langsam schieben sich die Autos an der Kreuzung nach vorne - Feierabendverkehr eben. Besonders nach einem anstrengenden Tag geht da schon mal die Konzentration flöten. Ein Blick aufs Handy, in den Bordcomputer getippt und schon ist es passiert: Man fährt auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Meist enden solche Unfälle nur mit einem Blechschaden. Ärgerlich sind sie aber dennoch. "Dass Verkehrsteilnehmer beispielsweise durchs Handy abgelenkt werden, nehmen wir immer stärker wahr", sagt Thomas Schmid, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizei Aichach und Mitglied der Unfallkommission. Auch an den Ergebnissen der Verkehrsunfalluntersuchungen im Landkreis Aichach-Friedberg, die am Freitag von der Unfallkommission vorgestellt wurden, zeigt sich: Die Zahl der Kleinunfälle steigt seit Jahren an. Aber auch insgesamt ist die Zahl der Verkehrsunfälle 2021 im Wittelsbacher Land gestiegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen