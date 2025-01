24 Könige und Königinnen ziehen zum Gauschützenball ein

Der Gauschützenball ist einer der Höhepunkte im Aichacher Fasching. Viel Geschmeide, fesche Liesl`n und stolze Königinnen sowie Könige konnten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher am Samstagabend in der Aichacher TSV-Turnhalle bestaunen. Am traditionellen Aufmarsch der Königspaare beteiligten sich 24 Würdenträger aus den Gauvereinen. Seit 64 Jahren ist der Ball nach wie vor Dreh- und Angelpunkt im gesellschaftlichen Leben der Schützen im Gau Aichach.

Angeführt wurde der Zug von Gaujugendkönigin Mia Christl mit ihrem Begleiter Lukas von den Jägerblutschützen Inchenhofen. Ihnen folgten der Gauschützenkönig in der Disziplin „Aufgelegt Schießen“ Horst Willfahrt mit seiner Begleiterin Marianne von der Königlich-Privilegierten Feuerschützengesellschaft (FSG) Aichach, die Damenkönigin Elisabeth Nefzger mit ihrem Begleiter Martin von Grüne Eiche Schönbach, der Gauschützenkönig der Disziplin Luftgewehr Stefan Futschik mir Ehefrau Claudia von den Burgfalken Oberwittelsbach und der Gauschützenkönig in der Disziplin Pistole Michael Richard mit seiner Begleiterin Beate von Eichenlaub Eisingersdorf. Mit dabei beim Aufmarsch der Könige und Königinnen war die Landkreiskönigin Paula Schapfl von Gemütlichkeit Todtenweis, die von ihrem Bruder Benedikt begleitet wurde.

Ehrengauschützenmeister führt in Aichach Regie

Regie führte beim Aufmarsch der Königspaare Ehrengauschützenmeister Franz Achter. Er bezeichnete den Gauschützenball als großes Familienfest. „Wenn ich in die Runde schaue, eine Augenweide. Anders möchte ich den diesjährigen Gauschützenball nicht umschreiben. Wir treffen uns normalerweise im sportlichen Wettkampf und heute zum gesellschaftlichen Höhepunkt im Sportschützengau“, sagte Franz Achter.

Unter den Gästen waren auch Aichachs Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann, selbst aktiver Sportschütze und Mitglied in der Böllergruppe der Königlich Privilegierten FSG Aichach. Mit Blick in die Runde der Königspaare sagte er: „Was wäre Bayern ohne seine Schützen? Der Schützensport verbindet nicht nur im Sportlichen sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene.“ Als besonders gut bezeichnete Josef Dußmann, dass Alt und Jung beim Gauball zünftig miteinander feiern.

Mehr als 200 Besucherinnen und Besucher beim Gauschützenball

In die gleiche Kerbe schlug Gaujugendleiter und Urgestein im Gauvorstand Paul Schapfl. Besonders freute er sich, dass unter den Ballbesucher viele junge Schützeninnen und Schützen waren. „Es ist immer eine tolle Sache wenn die Vereine sich am Gauball in Aichach treffen“ betonte Paul Schapfl.

Icon Vergrößern Von Gauschützenmeister Franz Marb gab es für die Damen Blumen. Begrüßen konnte er auch Horst Willfahrt (Dritter von rechts), den ältesten Besucher des Gauballes. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Von Gauschützenmeister Franz Marb gab es für die Damen Blumen. Begrüßen konnte er auch Horst Willfahrt (Dritter von rechts), den ältesten Besucher des Gauballes. Foto: Erich Echter

Besonders zufrieden mit dem Besuch zeigte sich Gauschützenmeister Franz Marb, der den Ball federführend vorbereitet hatte. „Mit den über 200 Besuchern können wir zufrieden sein“, sagte er. Ursprünglich sollten die „Tiroler Party-Mander“ für Stimmung sorgen. Sie mussten aber wegen Krankheit absagen. Für schmissige Musik sorgte dafür am Samstag das „Edelweiß-Trio“ aus dem Zillertal.

Sportschützengau Aichach will Jubiläum angemessen feiern

Gauschützenmeister Franz Marb ließ wissen, dass es neben den Gauschützenball heuer im Schützengau einen weiteren Höhepunkt im Schützengau geben wird. Am 19. Juli will man im angemessenen Rahmen das 100-jährige Bestehen des Sportschützengaus feiern.

Unter den Gästen waren auch Gausportleiter Manfred Ruf und Zweite Gauschützenmeisterin Anja Lunglmeir-Hensmanns. Ein Urgestein im Gau ist der älteste Ballbesucher: der 82-jährige Horst Willfahrt aus Aichach von der Königlich-Privilegierten FSG Aichach. „Seit 1969 habe ich jeden Ball besucht. Der Ball war immer gut besucht“, erinnerte er sich. Besonders erfreulich sei, sagte Willfahrt, dass er auf dem Ball viele alte Schützenkameraden treffe.

Icon Galerie 73 Bilder Der Sportschützengau Aichach feiert in der TSV-Turnhalle seinen Gauschützenball. mit 24 Königinnen und Königen. Wir zeigen die schönsten Bilder.

Das Edelweiß-Trio“ lockte viele Tänzerinnen und Tänzer aufs Parkett. Nach den Ehrentänzen der Gaukönige war die Tanzfläche frei für das restliche Schützenvolk. Die meisten Vereine waren mit einer starken Mitgliederzahl vertreten, darunter die Schützen von Hubertus Walchshofen.

Icon Vergrößern Hoch her ging es an den Tischen der Walchshofener Hubertus-Schützen. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Hoch her ging es an den Tischen der Walchshofener Hubertus-Schützen. Foto: Erich Echter

Vor Mitternacht gab noch die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia eine Einlage. Für engagierte Mitglieder des Gauvorstands gab es vom Prinzenpaar Orden das Aichacher „Narrenblech“. Den Faschingsorden gab es für Anja Lunglmeir-Hensmanns, Kostos Rizoudis, Paul Schapfl und Manfred Ruf. Nach dem Auftritt der Paartalia wurde noch weit über Mitternacht hinaus gefeiert.