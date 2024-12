„Aichach bleibt bunt“ verschickt Neujahrsgrüße in zehn Sprachen

Viel getan hat sich in diesem Jahr beim Bündnis „Aichach bleibt bunt“. Als Nächstes werden am Aichacher Rathausadventskalender zwei Fenster geöffnet, die es zusammen mit dem Familienstützpunkt der Caritas in Aichach gestaltet hat.

In diesem Jahr hat das Bündnis unter anderem die „Lange Nacht der Demokratie“ mitorganisiert, die Polit-Satire „Willkommen in Kronstadt“ gezeigt, für die 1995 in Aichach gedreht wurde, und unter dem Motto „Aichach zeigt Gesicht“ Selbstporträts für eine Ausstellung gesammelt.

„Bügelparty“ mit anderen Organisationen geplant

Das Bündnis bereitet sich bereits auf das neue Jahr 2025 vor und hat zahlreiche Aktionen in Planung. Eine besondere Veranstaltung wird im Frühjahr eine „Bügelparty“ sein, die in Zusammenarbeit mit dem Repair-Café, dem Sozialkaufhaus und dem Familienstützpunkt der Caritas Aichach stattfindet. Welche Überraschungen hier auf die Teilnehmer warten, wird erst im Januar enthüllt.

Vorab schickt das Bündnis f röhliche Neujahrsgrüße aus Aichach in die weite Welt, und das gleich doppelt: Aktuell werden bunte Postkarten verteilt, die Neujahrswünsche in den zehn meistgesprochenen Sprachen Aichachs tragen. Zudem finden sich bei der Eröffnung des vom Familienstützpunkt Aichach im Rahmen des „Café für alle“ gestalteten Fensters am Rathaus-Adventskalender am Sonntag, 22. Dezember, zahlreiche Muttersprachler und -sprachlerinnen ein, um Feiertagsgrüße und Wünsche zu teilen.

Zwei Fenster mit iranischer Künstlerin gestaltet

Das Fensterbild wurde im Rahmen des Cafés für alle von einer iranischen Künstlerin und Besucherin des Cafés gestaltet. Das Café für alle ist jeden Dienstag- und Mittwochnachmittag geöffnet und spiegelt durch die Vielzahl an Besuchenden ein buntes Aichach wider. Sowohl Aichacherinnen und Aichacher als auch Menschen aus der ganzen Welt kommen ins Café, tauschen sich aus und lernen sich kennen.

Zusammen mit der iranischen Künstlerin hat auch die Maxigruppe des Familienstützpunktes ein Fensterbild gestaltet, welches am Montag, 23. Dezember, um 17.30 Uhr geöffnet wird.