Aichach

06:00 Uhr

Neubau des Familienstützpunkts in Aichach ist eröffnet

Warmes Holz, hohe Decken und angenehme Beleuchtung laden im neuen Familienstützpunkt in Aichach zum Verweilen ein. Rund 45 Gäste aus Ehrenamt und Politik kamen zur Eröffnung.

Plus Die neuen Räume des Familienstützpunkts in Aichach sind eröffnet. Die Angebote für Familien sollen erweitert werden. Auch inklusive Arbeitsplätze sind geplant.

Von Alice Lauria Artikel anhören Shape

Der Familienstützpunkt in Aichach hat ein neues Zuhause. Der Neubau an der Bahnhofstraße wurde im Beisein vieler Ehrengäste feierlich eröffnet. Seit 2017 ist der Landkreis Aichach-Friedberg bemüht, die Familienstützpunkte der Caritas auszubauen und zu fördern. Die bisherigen Räume des "Familienstützpunkts Ost" in Aichach waren allerdings laut Landrat Klaus Metzger "nicht gesprächsförderlich". Sie lagen hinter der Aichacher Tafel. Die Räume waren eher beengt und abgelegen. Der Neubau steht direkt neben dem Sozialkaufhaus.

Dekan Gast lud nach den Grußworten von Bürgermeister Habermann (links), Landrat Metzger (Zweiter von links) und Caritas-Vorstandsvorsitzender Hitzler (Zweite von rechts), zum Gebet ein. Foto: Alice Lauria

Caritas-Vorsitzende: "So ein Haus an diesem Ort ist ein Geschenk"

Rund 45 geladene Gäste aus Ehrenamt und Politik kamen zur Eröffnung. Die Vorstandsvorsitzende der Caritas Aichach-Friedberg, Gertrud Hitzler, betonte: "So ein Haus an diesem Ort ist ein Geschenk." Es sei heimelig, warm und durch die Nähe zum Bahnhof weltoffen. Laut Hitzler soll der Stützpunkt nicht vorgeben, sondern unterstützen. "Die Mitarbeiter sind unsere Stütze."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen